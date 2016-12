Champanhe, cava, prosecco... Escolha seu espumante para brindar o ano-novo

Champanhes

Champanhe é um tipo de espumante. Mas calma: nem todo espumante pode ser chamado de champanhe. O termo é exclusivo dos vinhos produzidos em uma região chamada Champagne, na França, com uvas e métodos bem específicos. Quando feitos em outras regiões francesas, ganham o nome de "vin mousseux" (vinho espumante). Se forem produzidos fora da França, o rótulo precisa trazer a informação de que a bebida é um vinho espumante produzido com o método "champenoise".



A rigidez do método e o controle de qualidade sobre os champanhes é o que definem seu preço: como a região produtora é pequena, as safras do espumante costumam ser mais caras.

