Frutas no Brasil: veja as comidas tradicionais para o Ano-Novo no mundo

Toshikoshi Soba, no Japão

O prato feito com o longo macarrão de trigo sarraceno quer dizer ?soba da passagem do ano?, simbolizando vida longa. Também é uma forma de se despedir do período que passou, saudando o novo ciclo. Tanto que os japoneses comem o prato à meia-noite, bem na véspera do Ano-Novo. Costuma ser servido gelado.

Imagem: Getty Images