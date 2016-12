Roupa Velha de Pernil

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão al dente, escorra e reserve a água do cozimento. Resfrie a massa em água e gelo por um minuto, escorra e regue com um fio de azeite. Reserve.



Numa frigideira, aqueça o azeite e junte as cebolas em fogo baixo. Salgue levemente e adicione uma pitada de açúcar. Quando as cebolas começarem a murchar, junte os tomates e salgue mais um pouquinho. Adicione a cachaça e deixe levantar fervura. Acrescente as lascas de perni, mexa bem e regue com a água do cozimento do macarrão até formar um molhinho.



Na hora de servir, aqueça a água do cozimento do macarrão até ferver. Junte a massa e mantenha no fogo por um minuto. Escorra e leve o macarrão à frigideira com o molho. Se precisar, umedeça com mais um pouco da água do cozimento. Adicione as azeitonas e as folhas de manjericão. Misture bem. Sirva com um fio de azeite, as pimentas biquinho e um bom parmesão ralado.