Buscar receitas

Modo de preparo

Tempere o salmão com sal e pimenta do reino. Sobre uma folha de papel manteiga, coloque os aspargos e acrescente a manteiga. Coloque o salmão por cima dos aspargos e cubra-o com a cebola, o limão em fatias e o dill. Acrescente em seguida o vinho branco e feche o papel manteiga como se fosse um envelope.



Leve ao forno a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.