Humm Minuto: Ovo com carne moída de um jeito bem diferente

Modo de preparo

Em uma vasilha, misture a carne moída com a cebola, a salsinha, a cebolinha, a mostarda, o sal e o azeite. Divida a massa em duas partes.



Modele no formato de um polpetone e, com o auxilio do fundo de um copo faça um buraco em cada um dos bolinhos.



Ao redor dos bolinhos, enrole duas fatias de bacon e prenda com palito de dente. Transfira para uma forma untada e cubra com papel alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos.



Em seguida, retire o papel alumínio, quebre o ovo sobre o buraco da carne moída e tempere com sal e pimenta do reino.



Volte ao forno por mais 10 minutos. Sirva em seguida.