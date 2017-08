Arroz para desentupir o saleiro? Veja quais truques da cozinha funcionam

Poucos lugares em uma casa rendem tanta curiosidade -- e truques -- quanto uma cozinha. Veja a seguir alguns mitos e verdades que podem ajudar (ou não) na hora de preparar as refeições:



Usar arroz para desentupir o saleiro

VERDADE. Colocar grãos de arroz cru dentro do saleiro é bem eficaz para evitar entupimentos. Os grãos absorvem a umidade, fazendo com que o sal continue soltinho.



Colocar colher de pau em cima da panela para a água do macarrão não transbordar

VERDADE. Parece truque inútil da vovó, mas até que funciona. Não tem magia alguma nisso, apenas um pouco de Ciência aplicada à culinária. Quando você ferve água com a massa, as moléculas de amido vão absorvendo líquido, o que acaba formando a espuma branca na superfície da panela. Essa espuma não permite que o vapor se dissipe o suficiente, superaquecendo a panela e forçando a água para fora dela.



A colher de pau sobre a panela age como uma barreira: as bolhas da espuma se partem ao entrar em contato com o objeto, mantendo a fervura sob controle. O truque não funciona, porém, com fervura muito alta. Por via das dúvidas, é mais fácil fazer como os italianos, e ferver a água do macarrão em uma panela bem grande -- isso dificulta a "subida" da espuma.



Cortar cebola usando óculos

MITO. Todo mundo tem um truque para evitar as lágrimas na hora de cortar cebolas: usar óculos -- para que as enzimas que irritam nossos olhos não nos atinjam -- não funciona; e fatiar o ingrediente debaixo de água corrente não é muito prático... Mark Bittmann, pesquisador culinário norte-americano, sugere colocá-las em água fervente de 30 segundos a um minuto, e depois lavá-las em água fria, antes de descascar. Uma maneira mais prática é manter as facas sempre afiadas. Quando picamos a hortaliça com lâminas cegas, acabamos "espremendo" a cebola ao invés de cortá-la. Isso acaba liberando o componente lacrimogêneo do ingrediente com ainda mais força.



Tirar as sementes e a parte branca da pimenta para "amenizá-la"

VERDADE. Gosta de comida apimentada, mas precisa aliviar um pouco o tempero? Na hora de picar a pimenta, livre-se das sementes e das membranas brancas do ingrediente. É ali que se concentra a capsaicina, o componente que causa a ardência. Por segurança, use luvas -- e não coce os olhos (ou, sinceramente, lugar algum!) -- enquanto estiver lidando com pimentas frescas.

E se você encarar um prato bem "quente" sem aviso, uma sugestão: em vez de tomar água, beba leite ou iogurte, ou coma arroz ou batatas. Esses produtos combatem melhor a picância exagerada, reduzindo os "estragos" da pimenta na boca.

Usar vinho ou cerveja para cozinhar não deixa vestígios de álcool

MITO. Vai fazer sagu ao vinho? Fique atento: o álcool não evapora totalmente ao ser cozinhado. Uma pesquisa do Departamento de Agricultura do governo dos Estados Unidos, nos anos 1990, mostrou que, dependendo do método usado na cocção, até 75% do álcool de um ingrediente fica na panela.



Mas não dá para ficar bêbado comendo frango no vinho ou brigadeiro de cerveja. Por exemplo: uma hora de cozimento, em fogo baixo, evapora cerca de 75% do álcool de uma bebida como vinho, que tem entre 11% e 14% de graduação alcoólica. Mas sempre vai ficar algum vestígio no final.



Colocar batata no molho para "chupar" o sal

VERDADE. Perdeu a conta das colheres de sal que colocou na panela e agora o molho ou a sopa está que nem uma salmoura? Antes de jogar tudo fora, tente adicionar fatias de batata crua ao molho. Ela funciona como uma esponja, absorvendo o excesso de tempero. Deixe cozinhar até que a batata fique mole e depois remova-a.